I giochi diplomatici del Mar Nero passano dalla nave Sukru Okan

(Di lunedì 14 agosto 2023) All’indomani dal suo ritiro dall’accordo sul grano, che ne ha de facto sancito la morte, la postura militare russa nel Marè diventata particolarmente rigida. I motivi In parte per la sopraggiunta necessità operativa di porre nuovamente “sotto assedio” i porti ucraini per evitare che le scorte di grano possano fuoriuscire comunque via mare; in parte per dimostrare che le sue dichiarazioni riguardo al considerare tutte le navi dirette in Ucraina come potenzialmente ostili non fossero parole al vento. In parte, anche come conseguenza del rinnovato sforzo militare promosso da Kyiv proprio nelle acque dello strategico bacino. E in parte come strumento di pressione diplomatica capace di lanciare messaggi impliciti agli altri attori indirettamente coinvolti nel conflitto. Nelle prime ore del 14 agosto, la corvetta “Vasilij Bykov” intima al mercantile ...

...di sottolineare come questo mercato estremamente redditizio possa causare problemisu ... viene registrato negli Emirati Arabi Uniti , dove la tentacolare Dubai , parcoper i ...... di cui poco si parla e che riveste un ruolo centrale neidi potere mondiali " perché ... L'ultima speranza per Kareem Khan è l'ambasciata sovietica, ma i, pur prestando attenzione ...... una notevole delusione per il Cremlino nonostante una raffica di sforziin Africa ...schierarsi in una nuova 'guerra fredda' o diventare pedine in una lotta per l'influenza globale e...

Epic Games Store, ecco i due giochi gratis di oggi (tra storia e mistero) Spaziogames.it

Ma, al di là di ciò che ha o non ha partorito, il summit segna il rilancio dell’iniziativa diplomatica e dell’immagine di un Paese come l’Arabia Saudita che sta facendo di tutto per riscattarsi dalle ...