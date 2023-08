Ho deciso io | Meloni rivendica la tassa alle banche Rimpasto? Solo gossip

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Giorgiala misura che prevede unasugli extraprofitti delle: "Certo che la rifarei", dice in una intervista a Corriere della Sera, Stampa e Repubblica lunedì 14 agosto, "è una iniziativa che ho voluto io perché ritengo che si debba mandare un messaggio rispetto all'idea di uno Stato giusto, che fa le cose che si devono fare senza tempi punitivi. Ho massimo rispetto del sistema bancario e non ho intenzione di colpire le. Ma c'era una situazione di squilibrio. Con il consistente e prolungato aumento dei tassi da parte della Bce si rischia di penalizzare famiglie e imprese". La premier Giorgia replica anchecritiche di aver messo in campo una 'misura socialista': "Chi parla di socialismo ha una concezione distorta del libero mercato. Non ...