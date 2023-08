Hai lasciato l’auto al sole? Come rinfrescarla nel più breve tempo possibile

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 14 agosto 2023) Durante l’estate le automobili possono rimanere alper molte ore e riscaldarsi fino a diventare pericolose per chi si mette alla guida. Ondata di calore o meno, durante alcune giornate bastano pochi minuti sotto ilcocente per far salire la temperatura all’interno del. Salendo in macchina, sembra di ritrovarsi in un vero e proprio forno. Entrare i auto nei caldi giorni estivi può essere davvero difficile a causa del riscaldamento dell’abitacolo – grantennistoscana.itÈ un problema con cui tutti abbiamo dovuto confrontarci ad un certo punto, soprattutto in questa ultima estate di caldo folle. Fortunatamente, ci sono diverse soluzioni che si possono fare per raffreddare rapidamente(o, ancora meglio, per impedirle di scaldarsi). Usare degli strumenti per coprire il parabrezza Il modo più semplice ...