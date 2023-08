Habib Diarra Juve | pressing bianconero | ma c’è un problema

(Di lunedì 14 agosto 2023)per il centrocampista francese. Ma c’è comunque unLaal lavoro sul calciomercato per rinforzare il reparto di centrocampo. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, perde quota l’ipotesi Amrabat, mentre rimane stabile. I bianconeri vorrebbero accelerare per il classe 2004 del Strasburgo. Su di lui c’è da battere infatti la concorrenza del Burnley in Premier League. La squadra neopromossa al momento non ha ancora inviato offerte, però potrebbe presto presentarne.

Un centrocampo da rinforzare dopo le cessioni ormai definite di Zakaria al Monaco e Rovella alla Lazio. La Juventus sonda con attenzione il mercato e per la mediana ha messo gli occhi su, classe 2004 di proprietà dello Strasburgo. Nelle scorse ore i bianconeri hanno già avviato i primi contatti per capire costi e fattibilità dell'operazione, prendendo atto della volontà ...

Sky Sport - Juve, anche il Wolfsburg su Diarra: offerta da 14 milioni allo Strasburgo Tutto Juve

Le condizioni di Paul Pogba, in casa Juventus, continuano a destare preoccupazione. Il centrocampista francese, reduce da una stagione trascorsa quasi interamente in infermeria, non sarà a disposizion ...Samardzic, dopo il mancato passaggio all'Inter, starebbe entrando nel mirino della Juventus e anche in quello del Napoli ...