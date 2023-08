Guida al Napoli 2023 24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 1° Chi in più: Natan Bernardo de Souza, Jens Cajuste. Chi in meno: Kim Min-Jae, Tanguy Ndombele. Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Ildi Spalletti è stata la squadra che ha giocato più passaggi nell’area di rigore avversaria (3,7 passaggi ogni 90 minuti) e quella che ha difeso restando più alta sul campo (l’altezza media degli interventi difensivi è stata di 48,3 metri). Formazione tipo: 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvara; Osimhen Se c’era una caratteristica preponderante nel gioco deldello scorso anno era sicuramente l’imprevedibilità offensiva. Una qualità messa già in mostra nelle prime amichevoli precampionato e ulteriormente potenziata quando l’intesa tra Kvara e Osimhen è via via cresciuta partita dopo partita. ...

Dimissioni a sorpresa di Roberto Mancini alladella Nazionale: Gravina spinge per l'arrivo sulla panchina azzurra di SpallettiItalia senza ...clausola da oltre 3 milioni per liberarsi dal. ...Il secondo è una clausola da 3,25 milioni di euro, che al momento tiene legato Spalletti al... non ha mai nascosto tra i suoi piani futuri la conclusione di una carriera strepitosa alla...... Angela Zerilli , 58 anni, di Corsico (Milano); Gennaro Sarnataro , 43 anni, di Volla (); ...] Cronaca In Primo Pianosicura, nel fine settimana trascorso quasi 100 sanzioni elevate dalla ...

Itinerari nella città Nobilissima, dal sito «Storie di Napoli» una guida per scovare l'arte Corriere

Con: Miriam Candurro, Antonio Casagrande, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Giovanni Esposito ...Non tutti gli italiani partiranno per festeggiare il Ferragosto a causa del caro prezzi che ha interessato il settore del turismo. Molti cittadini resteranno nelle proprie case in ...