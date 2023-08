Guerra russa-ucraina | jet britannici “scacciano” bombardieri russi che sorvolano la Scozia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Laingiunge al giorno 537. Sale la tensione nei cieli d’Europa. Caccia Typhoonhanno intercettato duedi pattugliamento marittimo nello spazio aereo internazionale a nord della, all'interno della zona settentrionale della Nato Air Policing. James Heappey, ministro delle Forze armate britanniche, ha spiegato che "i piloti si sono alzati in aria con i loro jet Typhoon per intercettare duea lungo raggio questa mattina, monitorandoli mentre passavano a nord delle isole Shetland, pronti a contrastare qualsiasi potenziale minaccia al territorio britannico".Sull’operazione è intervenuto anche un pilota della Raf, le cui generalità non sono state rese note dal dicastero della Difesa: “È ...

C'era da aspettarselo, visto che ormai lasi protrae da un anno. Però invito tutti alla ... Per dire: solo pochi giorni fa, qualcuno scriveva che alla fine della fiera l'economianon era ...... che dopo avere subito una caduta libera nelle ultime settimane ha toccato oggi i livelli più bassi dal marzo del 2022, poco dopo l'inizio dell'operazione militarein Ucraina.Insieme, siamo pronti a boicottare i Giochi Olimpici di Parigi se la Federazionee la ... Russia e Bielorussia sono sì escluse, come sanzione per la, ma non lo sono i suoi atleti. Ad ...

Crollo rublo in Russia, riunione a sorpresa banca centrale. LIVE Sky Tg24

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...