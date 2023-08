Guerra ai predoni del mare | al via sistema di videosorveglianza in diverse aree marine

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOcchi elettronici puntati sul Vervece, zona A dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, in provincia di Napoli. Lo scoglio della Madonnina sommersa, di fronte a Marina della Lobra a Massa Lubrense, sarà monitorato 24 ore su 24 daldiinstallato dal Parco e già operativo. Registrerà tutte le infrazioni al regolamento dell’AMP, la velocità eccessiva delle imbarcazioni, il transito vietato all’interno della zona a protezione integrale, dove vige anche il divieto di balneazione per tutelare la ricca biodiversità sommersa. Entro qualche settimana, saranno attivate altre telecamere per estendere lain altri luoghi sensibili dell’Area Marina Protetta. Un tratto diche vede in estate un massiccio afflusso di imbarcazioni, con numerose infrazioni ...