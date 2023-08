(Di lunedì 14 agosto 2023) Nuova folle giocata fuori dal campo per il calciatore del Manchester, Jack, che ne ha fattadelle sue Quando si ha a che fare con le vicende… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Il Brighton si è rivolto al miglior offerente, il Liverpool,ha messo sul piatto 110 milioni di ...di sterline pagati dall'Arsenal al West Ham nel 2023) ) e il suo connazionale Jack(100 ...... in ogni caso, può cambiare poiché il Liverpool sta chiudendo l'affare Caicedo per 127 milioni,... Atlético Madrid - > Barcellona 120 milioni Jack: Aston Villa - > Manchester City 117,5 ...... dopo aver segnato cinque gol , a un passo dal recordlo avrebbe reso immortale. Doppietta di Haaland, gol di Rodri Ma Pep, dopo l'ubriacatura (non solo di) del Triplete dell'anno scorso ...

Grealish, che disastro: il fantasista del City ne ha combinata un’altra Calciomercatonews.com

Nella partita inaugurale della Premier League 2023/24 tutto facile per i campioni d’Inghilterra, avanti grazie alle due reti del norvegese e al gol di Rodri.L'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha confermato l'accordo con il Brighton per il centrocampista Moises Caicedo, un affare da 127 milioni di euro secondo i media inglesi, che renderebbe l'ecuador ...