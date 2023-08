Grandi manovre russe. Il mar Baltico è il nuovo fronte caldo della Nato

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il Museo Vasa, a Stoccolma, merita di essere visitato per diverse ragioni. Il relitto completo e perfettamente conservatonave ammiragliaflotta svedese è una di queste. Il galeone Vasa è affondato nel 1628, pochi minuti dopo l’inizio del suo viaggio inaugurale, nel cuoregiovane capitale di una dellepotenze europee dell’epoca. Episodio doloroso per l’orgoglio nazionale. Ma il museo racconta anche il contesto geopolitico che aveva portato alla costruzione di questo gigante dei mari, la cui missione principale, con i suoi 64 cannoni, doveva essere quella di garantire la sicurezza delle linee logistiche nel marper le truppe svedesi che combattevano in Polonia, in un’epoca dove la maggior parte del marera delimitata da territori conquistati ...