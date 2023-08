Grande Fratello e il mistero del promo | perché sono spariti gli ultimi concorrenti?

(Di lunedì 14 agosto 2023), spunta ilsenza idelle ultime edizioni: i motivi dietro la decisione A un mese dalla partenza del tanto atteso nuovo, esplode ildel. Negligiorni è stato infatti diffuso un video di presentazione della nuova edizione del programma di Alfonso Signorini cha ha immediatamente catturato l’attenzione dei telespettatori per l’assenza dei protagonisti delle ultime edizioni. Anche iinfatti hanno messo in atto una massiccia censura nei confronti della passata edizione del format. Su Instagram, la prima clip mostra soltanto nella pare finale Nikita Pelizon e Oriana Marzoli (Prima e seconda classificata della passata edizione) mentre nel ...

Vip", l'eliminazione di Amedeo Goria L'ultima puntata del reality Mediaset ha portato all'esclusione dell'ex marito di Maria Teresa Ruta Un no detto anche alla proposta indecente ...Marino e suoSandro hanno poi lasciato il palco a La Macina, che ne ha suonato 5 suoi successi fino a quando i due gruppi si sono finalmente riuniti per la seconda parte del concerto. Un'...In Aggiornamento: Dopo dieci giorni dibeach volley il Centro Estate Viva di Cordenons (PN ) ha decretato anche i vincitori della ... palleggiatore di Milano in Superlega edi Luca, ...

Elenoire Ferruzzi critica il nuovo regolamento del Grande Fratello Novella 2000

La principessa Charlotte influenza la moda dal giorno in cui è nata. Da quando mamma Kate Middleton l’ha mostrata al mondo sulle scale della Lindo Wing del St.Intervistato dal Corriere della Sera, Cristiano Murgia, fratello della scrittrice Michela, morta a 51 anni la scorsa settimana, ha ricordato come l’idea di addobbare con ortaggi la Chiesa degli ...