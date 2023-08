GRANDE FRATELLO | CON QUESTA LINEA DOVE ANDREMO A PARARE?

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilè alle porte. Sui social e sul web circolano liste spesso e volentieri inventate. Non c’è ancora nulla di ufficiale, solo e soltanto ipotesi degli utenti. Partiamo dal principio: la nuovaeditoriale, voluta a tutti i costi dall’A.D. Pier Silvio Berlusconi, impone alla rete televisiva di porre definitivamente fine, al trash, così detto, becero. Un trash “dannoso” sia per l’autorevolezza di Canale 5 che dell’azienda stessa. Al danno partecipa anche ilpubblico, che assiste a sipari di cattivo gusto, come litigate, frasi che lasciano il gelo in studio e molto altro ancora che non staremo qui ad elencare. Segnali ci sono stati già nel gennaio 2023, proprio all’interno delVip, adottando unasoft. Quest’anno, invece, ...

E in procinto di affrontare la suaimpresa: dirigere per tre anni il Salone Internazionale ... gli uomini hanno un ruolo importante e positivo, come Bruno, ildi Annalena. È il primo ...Tutti sono molto più interessati a un duo iper - bello: ilminore di Filippo, il principe ... un bestseller del New York Times che vanta unseguito globale. "L'ho letto - come la ...La piccola aveva appena tre settimane, è morta sul posto, insieme ai genitori, mentre il... lo hanno fatto grazie al decreto del presidente, inviando alcuni dei piccoli in uncampo ...

Grande Fratello: Il primo promo dimentica l'ultima edizione del reality, sopravvive solo un vippone Movieplayer

La cantante Fiordaliso, dopo i rumor degli ultimi giorni, ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello.Cesara Buonamici è stata arruolata da Pier Silvio Berlusconi nelle vesti di unica opinionista della nuova edizione del Grande Fratello . Il reality show condotto da Alfonso Signorini ...