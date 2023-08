Grand Canyon | precipita da un dirupo profondo 30 metri | 13enne vivo per miracolo | volevo solo fare una foto

... è polemica Leggi Anche Monte Rosa, caduta cordata di alpinisti sul Polluce: salvati entrambi Il salvataggio - La caduta del 13enne è avvenuta martedì 8 agosto sul North Rim del, in ...Il record di altezza è stato ufficialmente confermato all'interno dell'area protetta deldi Yarlung Zangbo, nell'ambito di un'indagine scientifica condotta dall'Università di Pechino. ...Un ragazzo di 13 anni del North Dakota è sopravvissuto a una caduta di circa 30 metri da una sporgenza sul bordo nord deldurante un viaggio di famiglia. Le squadre di emergenza hanno impiegato due ore per salvare Wyatt Kauffman dopo che è scivolato su una scarpata ed è precipitato per quasi 30 metri sul ...

Usa, 13enne cade in un dirupo del Grand Canyon: "Volevo farmi una foto" TGCOM

Grande paura in Usa: un ragazzo cade per 30 metri nel Grand Canyon dopo aver tentato di fare una foto. È salvo."Siamo solo fortunati a portare nostro figlio a casa in una macchina sul sedile anteriore invece che in una scatola" ...