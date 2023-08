Governo | Magi | ' su extraprofitti e salario minimo Meloni rivendica non-risultati'

Viaggio a Ventimiglia, dove i migranti sono respinti dalla Francia - video Ilha anche ... Poi la proposta di legge di iniziativa popolare Ero straniero , ripresentata da Riccardodi +..."È importante firmare - dice il segretario di +Europa , Riccardo- perché la proposta di legge ...pensavano di uscire con una soluzione in tasca già dopo il primo incontro con il, o sono ...Proposta che coincide con quella di Più Europa: 'Come previsto', spiegava Riccardo, 'quella di ieri era una passerella del. Per noi di Più Europa la strada maestra resta la discussione ...

Governo: Magi, ‘su extraprofitti e salario minimo Meloni rivendica ... Il Sannio Quotidiano

Il Pd: “Abbiamo incontrato il Governo ma la destra frena, prende tempo e non ha nessuna proposta alternativa”. Calenda: “Abbiamo presentato all’esecutivo ...Agenzia Roma, 13 ago. “Parte oggi la raccolta firme per sostenere la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo. Abbiamo visto come il governo abbia solo l’intenzione di rimandare per affo ...