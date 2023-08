Golpe Niger | giunta militare accusa Bazoum di alto tradimento

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – Lache ha preso il potere invuole giudicare il presidente deposto, Mohamed, e altri componenti del suo governo con l'di. "Il governo delha raccolto le prove necessarie per processare davanti alle autorità competenti il presidente deposto e i suoi complici locali e stranieri pere per aver minacciato la sicurezza interna ed esterna del", hanno comunicato i golpisti stando alle notizie riportate dal portale Le Sahel. Secondo lasaranno rispettate le leggi del Paese. I golpisti hanno promesso di rispettare diritti umani e "valori tradizionali e religiosi". A...

...la notizia data (a titolo personale) da Ouattara dell'approvazione dell'intervento armato in... Fallito ildiventò un Signore della Guerra mettendosi a capo dall'Alleanza del Nord un gruppo ...Il capo della giunta militare che ha preso il potere indopo ildel 26 luglio, il generale Abdourahamane Tchiani, ha giustificato il colpo di stato con il "peggioramento" della situazione ...... dopo ilfallito di Prigozhin " inquieta perché il Gruppo mercenario si sta abilmente riconvertendo a una rete informale di spionaggio e psy ops. Per ora sulla Polonia e il, ma l'Europa ...

In Niger si spostano gli equilibri. Il recente golpe avvenuto nello Stato africano, che ha messo al comando il sovranista Abdourahmane Tchiani, rischia di destabilizzare i piani dell’occidente. Ma di ...È in fase di stallo il colpo di Stato avvenuto in Niger a fine luglio, quando una giunta militare ha destituito e messo agli arresti il presidente Mohamed Bazoum, dando il via a un difficile confronto ...