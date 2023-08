Gli orologi più cool del momento? Sono quelli vintage | non c' è alcun dubbio

(Di lunedì 14 agosto 2023) Glipiù di tendenza... meglio ancora: quei modelli che si rifanno al passato, anche in modo piuttosto fedele, ma che del presente sfruttano le tecnologie più aggiornate Longines Ultra-Chron https://media.gqitalia.it/photos/64d66096d24be5c599054b1f/1:1/w 1600,h 1600,c limit/Longines.jpgo ufficiale del FEI Jumping European Championship 2023, che dal 30 agosto al 3 settembre farà il suo ritorno a Milano, al “Teatro del Cavallo” di San Siro, il Longines Ultra-Chron è un omaggio al modello originale del 1968. Reinterpretato in chiave moderna, celebra l’approccio pionieristico di Longines nel mondo del cronometraggio sportivo con un calibro ad alta frequenza coperto dalla certificazione “cronometro” Timelab, laboratorio di test indipendente con sede a Ginevra. Su Longines ...

Ma quanto sono gravi le conseguenze di questo gesto sconsiderato Dove trovareRolex a 50 ...oggetti che non sono originali possono venire confiscati in qualsiasi momento. Rivolgiamoci ai ...Era sincero e lo provano queste sue parole: 'So che al Papa piacciono, gliene ho fatto fare uno proprio apposta per lui, da una fabbrica svizzera e domani glielo faccio avere'. Sembrava ......dalla Polizia di Stato perché ritenuti a vario titolo i presunti autori di due rapine di... dopo essere riuscito a scaraventarlo a terra,ha sottratto il prezioso orologio'. L'uomo e la sua ...

Richard Mille, ecco gli orologi da 400mila euro.. che vanno a 'ruba' Ticino Notizie

LA PREVISIONE. Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno arriva la stangata d’autunno, una sorta di tassa occulta che attende gli italiani al rientro dalle ferie, determinata dal forte ...Le immagini della partita tra rossoblù e rosanero, vinta dalla squadra di Ranieri all’ultimo giro di orologio del secondo tempo supplementare ...