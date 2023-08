Giustizia | Nordio | “Vogliono fermarci | ma si illudono Non sono castigamatti pm”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il ministro della, Carlo, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Corriere della Sera” dove si è soffermato su più punti Carlonon ci sta ed allontana l’etichetta che gli è stata attribuita nell’ultimo periodo, ovvero come un pm “” dei suoi stessi colleghi. Definisce il tutto alquanto bizzarro dopo che ha assunto questo ruolo per 40 anni. Lo fa sapere in una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera‘. Il ministro dellaha voluto fare un po’ di chiarezza in molti temi. Questealcune delle sue dichiarazioni: “Le mie ispezioni straordinarie si contano sulle dita di una mano. O poco più. È vero invece che ho annunciato ispezioni nei casi di fughe di notizie e di diffusioni di intercettazioni riservate, che per ...

In un'intervista al Corriere della Sera il ministro dellaspiega: 'Le mie ispezioni straordinarie si contano sulle dita di una mano. O poco più. È vero invece che ho annunciato ispezioni nei casi di fughe di notizie e di diffusioni di ...Così il Ministro dellaCarlorisponde in una intervista al Corriere della Sera a una domanda sulle sue ispezioni. "In generale con i vertici dell'Anm, che ho ricevuto più volte, i ...Con queste parole il Ministro dellaCarloapre la sua intervista di oggi al Corriere della Sera . Definisce in perfetta sintonia il rapporto con la Meloni , e rimanda al mittente le ...

Morti in carcere a Torino, Nordio visita a sorpresa il Lorusso e Cutugno. Fischi e urla dai detenuti RaiNews

Domenica 13 Agosto si e' tenuto un evento presso Piazza Garibaldi a Lecco organizzato da Ivan Raveglia (Responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia) per illustrare le novita' introdotte dal "DDL ...E alla fine questo agosto 2023 ci ha riportato pure le caserme dismesse da trasformare in carceri gentili per i detenuti non pericolosi. Forse qualcuno avrà pensato che il ministro della Giustizia Car ...