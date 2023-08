Girava nudo per Chieti | per fermarlo i carabinieri usano il taser | muore in ambulanza

(Di lunedì 14 agosto 2023) Aperto un fascicolo d’inchiesta per la morte di un ragazzo durante il trasporto in ospedale a San Giovanni Teatino, in provincia di. Si tratta di Simone Di Gregorio, 35 anni del posto. Il sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di, Marika Ponziani, ha disposto l’autopsia per il ragazzo. L’esame è necessario per accertare le cause del decesso e verificare se il giovane ha assunto sostanze che potrebbe aver alterano il suo stato psico-fisico. Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio. Il giovane si è spogliato lungo corso Vittorio Emanuele II, a San Giovanni Teatino, in pieno centro storico e, dopo essersi accanito contro un veicolo, si è diretto lungo il tracciato ferroviario,e in stato di agitazione. Sui binari, il 35enne è stato raggiunto daidella locale stazione che, ...

L'uomo, che risulterebbe essere originario di Pescara e che a quanto pare aveva problemi psichiatrici, era stato notato ed era in stato di alterazione psicofisica a Sambuceto, in via Aldo Moro

CHIETI - Sono da chiarire, e potrà farlo solo l'autopsia, le cause della morte di un uomo di 35 anni avvenuta ieri pomeriggio a San Giovanni ...Un 35enne abruzzese è morto dopo essere stato fermato in stato di forte alterazione: il taser impiegato dai carabinieri sembra non abbia sortito effetto, tanto che i sanitari hanno dovuto somministrar ...