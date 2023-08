Girava nudo e in stato di alterazione | bloccato col taser muore poco dopo

(Di lunedì 14 agosto 2023) AGI - Sono da chiarire, e potrà farlo solo l'autopsia, le cause della morte di un uomo di 35 anni avvenuta ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino. L'uomo, che risulterebbe essere originario di Pescara e che a quanto pare aveva problemi psichiatrici, eranotatoed era indipsicofisica a Sambuceto, in via Aldo Moro Secondo una prima ricostruzione, sembra che a un certo punto il 35enne - che era in fortedi agitazione, aveva delle ferite provocate, pare, da gesti di autolesionismo - si sia diretto verso i binari, ma nel frattempo eradato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo con i mezzi di contenimento in dotazione alle forze dell'ordine, utilizzando anche il. Sul posto è ...

Girava nudo e in stato di alterazione, bloccato col taser muore poco

