Gira nudo per strada | fermato col taser muore in ambulanza | aperta un' indagine

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un 35enne abruzzese è morto dopo essere statoin stato di forte alterazione: ilimpiegato dai carabinieri sembra non abbia sortito effetto, tanto che i sanitari hanno dovuto somministrare un calmante. Da chiarire le cause del decesso

per strada. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 agosto 2023, quando a San Giovanni Teatino è stato notato un uomo che giravaper strada. Il 35enne, secondo quanto riferito ...Un uomo di 35 anni è morto domenica pomeriggio in circostanze ancora da chiarire a San Giovanni Teatino (Chieti). L'uomo, con problemi psichici e in evidente stato di agitazione, correvanei pressi della ferrovia. Non è chiaro se l'uomo volesse compiere un gesto estremo. Sono intervenuti i carabinieri che, per fermarlo, hanno utilizzato il taser, la pistola a impulsi elettrici. ...... che rimarcano e difendono; quando però la ruota della vitae subentra il caos, la piramide di ... teso a metterci aper le contraddizioni morali del nostro oggi. È la "globalizzazione dell'...

Gira nudo per strada, colpito da taser muore durante trasporto in ospedale. Aperta un’indagine Corriere della Sera

Tutto inizia nel pomeriggio di domenica 13 agosto, quando, a Sambuceto (in provincia di Chieti), alcune persone allarmate chiamano le forze dell'ordine per segnalare la presenza di un uomo nudo che ...L'uomo, che risulterebbe essere originario di Pescara e che a quanto pare aveva problemi psichiatrici, era stato notato nudo ed era in stato di alterazione psicofisica a Sambuceto, in via Aldo Moro ...