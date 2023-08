(Di lunedì 14 agosto 2023) su Tg. La7.it - Doveva essere una giornata di divertimento per tre amici salernitani quella che oggi si è trasformata in tragedia. Avevano preso a noleggio a Salerno una...

Jacopo Bellussi , 30 enne genovese e primo ballerino dell' Hamburg Ballet , il più...il mezzo giusto per trasmettere quello che il mio cuore prova davanti a questa tragedia che hanon ...Le ricerche della salma Sono subito cominciate le operazioni di ricerca del corpo delsono iniziate subito dopo l'allarme, con due elicotteri. Alle ricerche partecipano anche delle ......hail 69enne. Seguendo le indicazioni di fuga fornite dai testimoni, i militari hanno individuato il 27enne in via del Giambellino e lo hanno bloccato. Una volta in caserma, però, il, ...

Giovane colpito dall'elica della barca muore nelle acque di Cetara TGLA7

Doveva essere una giornata di divertimento per tre amici salernitani quella che oggi si è trasformata in tragedia. Avevano preso a noleggio a Salerno una barca per trascorrere insieme la vigilia di fe ...La vittima è precipitata in acqua a causa di una brusca virata e il conducente, nel tentativo di recuperarlo, ha fatto marcia indietro colpendolo con l'elica. Il corpo del 29enne attualmente risulta ...