Giornata di super lavoro per il Soccorso Alpino in val Seriana | cinque interventi

(Di lunedì 14 agosto 2023)delnel giro di poche ore in Val: è stata unadiquella di domenica 13 agosto per le squadre delle Stazione Media Vallee Valbondione. La prima attivazione poco prima delle 11.30, per una donna che aveva avuto un malore sul sentiero che porta al rifugio Parafulmine, nei pressi della piana del Farno. Due tecnici delsono partiti immediatamente dal centro operativo di Clusone e l’hanno raggiunta. Dopo aver rilevato i parametri e comunicato con la centrale di Soreu delle Alpi, hanno condotto a valle la donna, dove c’erano i soccorritori giunti con un’ambulanza nei pressi della ex colonia del Monte Farno. Nel ...

Nelladi oggi il giocatore svolgerà le visite mediche con il club arabo che in rosa ha già Milinkovic e Koulibaly, poi firmerà uncontratto valido per le prossime due stagioni. LA ......resistente per un make up che dura tutto il giorno. Vediamo insieme, all'interno di questo ... L'ombretto liquido infatti dura per l'interae si può applicare e sfumare anche direttamente ......unasorpresa, mostrando la creatività in biglietteria. SABATO 19 E DOMENICA 20 AGOSTO Atelier fotografico - ore 15.30 Si inaugura sabato 19 una nuova iniziativa: in concomitanza con la...

Ferragosto al top: per questi 5 segni si prevede una giornata super ... Ossi Notizie

L’Oroscopo di Ferragosto 2023 ha rivelato che alcuni Segni Zodiacali passeranno dei giorni fantastici: ecco che cosa dicono le stelle. A pochi giorni… Leggi ...Manca sempre meno all'inizio della Serie A 2023-24: Juve e Lazio protagoniste, le probabili formazioni di Allegri e Sarri. Consigli utili anche per il fantacalcio.