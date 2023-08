Giorgia Meloni lascia la Puglia e parte per l’Albania insieme alla famiglia

Dopo l'incontro della scorsa settimana tra il governo e le opposizione, la presidente del Consiglioha affidato al Cnel di Renato Brunetta il compito di elaborare nei prossimi 60 ..., in vacanza in Puglia, è partita questa mattina in traghetto per l'Albania. La premier sarà ospite del premier Edi Rama a Valona, dove si trova una residenza del governo, dicono all'...Promotori soddisfatti pertanto dei primi risultati della petizione lanciata subito dopo l' incontro con la presidente del Consiglio,. Sulla piattaforma è possibile conoscere il ...

Per trovare un motivo di preoccupazione per il centrodestra formato Meloni, dobbiamo spostarci dal governo alla politica. Non sono la stessa cosa. La premier ...Dopo la polemica sui fondi per l’alluvione in Emilia-Romagna, il governatore critica il governo perché non tiene fede alla promessa di bloccare gli sbarchi ...