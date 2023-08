Gigi Buffon | il momento drammatico | “Ho lasciato atrofizzare il cervello”

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’ormai ex portiere si è messo a nudo raccontando delche ha affrontato. Le sue parole hannotutti sbigottiti. Peruna nuova fase della sua vita ha avuto inizio. Dopo aver raggiunto incredibili risultati sul campo, lo scorso 5 agosto ha annunciato il suo ritiro dal calcio, a distanza di cinque anni dall’abbandono della Nazionale. E, a quanto pare, ora sarebbe pronto per convolare finalmente a nozze con la sua Ilaria D’Amico. Ma ad attirare le attenzioni dei fan, ci ha pensato anche una sua confessione inaspettata., il racconto lascia tutti a bocca aperta (Instagram@gianluigi) – grantennistoscana.itCon una carriera 28ennale sul groppone, per gran parte della quale ha militato nella Juventus e ...

... ma soprattutto quello di Andrea Barzagli e l'arrivo dinelle vesti di capo delegazione per raccogliere l'eredità del compianto Gianluca Vialli sono stati la classica goccia che ha fatto ...Al posto di Vialli Gravina ha messo il portieronee con lui è arrivato l'altro ex juventino Andrea Barzagli. Mancini si è sentito accerchiato, ha perso tutti i suoi fanti e nei rinforzi ..., altro giocatore simbolo del bianconero, come capodelegazione nel ruolo che era stato dell'amico Vialli. Questione di scelte Scelte concordate, assicurarono dieci giorni fa dalla ...

Gigi Buffon, dopo l’addio al calcio un’altra decisione improvvisa: Ilaria D’Amico sconvolta Grantennis Toscana

il presidente Gravina e i suoi uomini stanno cercando di capire se è possibile liberare il tecnico di Certaldo senza pagare i tre milioni previsti dal vincolo entrato in vigore quando Lucio non ha acc ...Hanno fatto molto rumore le dimissioni a sorpresa del Ct Roberto Mancini dalla Nazionale Azzurra, pur avendo un contratto in scadenza nel 2026. Secondo molteplici indiscrezioni di stampa, tra le cause ...