Gianluca Saitto e Rossorame trionfano alla seconda edizione di Méditerranée-Taranto e la Dolce vita

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 14 agosto 2023) Estate, moda e mare, un connubio vincente e annunciato è quello della manifestazione fashion che si è svolta alcuni giorni fa in Puglia. Aè andata in scena infatti ladie lache ha visto trionfare le creazioni diinsieme a quelle di. Il paradigma “Bellezza, sogno, passione, qualità” è il filo conduttore della kermesse organizzata tra le mura del Castello Aragonese, la cui costruzione fu ultimata nel 1492 proprio quando Cristoforo Colombo scoprì l’America. L’iniziativa, organizzata da “”, è ideata da Mario Rigo, già senior fashion advisor per& Gabbana, e dal celebre hair ...