Giacomo Urtis rompe il silenzio | la verità sulla lite in Sardegna

(Di lunedì 14 agosto 2023)ilavvenuta in: cosa è accadutorivela ladopo i fatti che lo hanno visto protagonista in. Il chirurgo estetico ed ex concorrente del Gf Vip è finito al centro di una contorta vicenda negli ultimi giorni.infatti sarebbe stato tra i protagonisti di una furiosasull’isola con una donna. Nelle scorse oreè tornato sui social per spiegare come sono andate realmente le cose: “Botoxini, come avete saputo ieri ho litigato con una perché parlavo con un ragazzo. Anzi, con più ragazzi, ma in particolare c’è stato uno a cui era interessata una tizia. Questa si è ...

sarebbe stato il protagonista di una lite trash mentre si trovava in un locale a Porto Cervo. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe battibeccato con una donna bionda, così ..., meglio noto come chirurgo dei Vip , attualmente si trova in vacanza in Sardegna e ieri, in quel di Porto Cervo, si è reso protagonista di una vera e propria lite trash . A riportare l' ...Si tratta infatti di, amico di Corona, il chirurgo estetico dei vip ed ex concorrente del GfVip . Belen - De Martino, corna e rottura "Cosa confermano gli amici romani"

Giacomo Urtis, lite trash in discoteca con una bionda famosa: «Mi ha tirato le extensions». Ecco chi potrebbe leggo.it

Giacomo Urtis rivela la verità dopo i fatti che lo hanno visto protagonista in Sardegna. Il chirurgo estetico ed ex concorrente del Gf Vip è finito al centro di una contorta vicenda negli ultimi giorn ...Spunta l'identikit della donna che ha avuto la lite con Giacomo Urtis durante la vacanza in Sardegna. Ecco chi sarebbe ...