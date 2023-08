(Di lunedì 14 agosto 2023) La chiamavano la “locomotiva d’Europa”. La crescita era costante, le finanze dello Stato solide, la potenza politica inattaccabile. Era l’era di Angela Merkel, ormai finita da tempo. La guerra in Ucraina, i tentennamenti di Olaf Scholz e la chiusura del rapporto privilegiato col gas di Putin hanno trasformato la. In peggio. Oggi l’economia tedesca affanna, la produzione industriale si è fermata, le vendite calano. A maggio è stata dichiarata la “recessione tecnica“. E anche il clima imprenditoriale generale è negativo. Segno che oggi Berlino non è più quella solida roccia che è stata nell’ultimo ventennio.inL’ultima notizia negativa è stata diffusa oggi dal ministero dell’Economia secondo cui non si intravede alcun miglioramento per l’economia tedesca. “Gli indicatori attuali non ...

Germania, allarme rosso Nicola Porro

La crisi della Germania è più ampia di quello che i dati macroeconomici, già negativi, suggeriscono. Calo di investimenti, mercato del lavoro in crisi, povertà: ecco le spine di Berlino ...La Germania è alle prese con una crisi economica e politica: calo del PIL, crescita di partiti populisti come l'AfD, crisi nel mercato del lavoro e sfide sociali. Le soluzioni richiederanno riforme st ...