Genova ricorda la tragedia del ponte Morandi | i volti e i nomi delle 43 vittime – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) La Regione Liguria ha volutore le 43delladel crollodiattraverso il maxischermo sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari, su cui si sono susseguiti ie li, a cinque anni della. Il governatore della Liguria Giovanni Toti, nel corso della cerimonia, ha detto: «Nei momenti di quella giornata tragica d’agosto è cominciata quella riscatto, quella collaborazione, quella capacità che poi ha fatto della ricostruzione delche avete davanti un modello per l’Italia. Oggi siamo qua perre le persone che non ci sono più, ma siamo qua anche per chiederci che cosa possiamo e ...