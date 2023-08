Genova | cinque anni fa il crollo del ponte Morandi che sconvolse la città

anni dopo la ferita è ancora aperta. La città si è rialzata, un nuovo ponte, San Giorgio, è stato costruito. Ma le famiglie delle vittime aspettano ancora giustizia per i loro cari. Tre i ...Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio aanni dalla strage adeterminata dal crollo del ponte autostradale Morandi, sottolineando che il trascorrere ...anni esatti dopo,non si è assolutamente dimenticata ma - al tempo stesso - non si è nemmeno minimamente fermata. La tragedia del crollo del ponte Morandi ha colpito un'intera comunità: ...

Cinque anni fa crollava il Ponte Morandi a Genova, nella giornata di oggi nel capoluogo ligure vi sarà una cerimonia in ricordo delle vittime ...