(Di lunedì 14 agosto 2023) L'arrivo di un nuovo attaccante comporta una cessione. Priorità piazzare Massimo, in alternativa ecco chi può...

Unattivo sul mercato viaggia anche con entusiasmo dopo la vittoria in Coppa Italia. Un obiettivo importante riguarda Ruslan Malinovskyi , pazza idea che i rossoblu portano avanti con ambizione. L'...... centravanti classe 2001 di proprietà del Chelsea giàda Maldini e Massara un'estate fa e ... Un vecchio pallino che torna di modo, in attesa che trae Cagliari esca la destinazione più ...Torna in auge il nome di Chalobah del Chelsea , che i nerazzurri hanno nuovamente: la ... FOTOGALLERY Foto Sito%s Foto rimanenti Calciomercato Messias e De Winter al: tutte le ...

Genoa, sondato anche Colombo per l’attacco e Coda può partire ItaSportPress

L'arrivo di un nuovo attaccante comporta una cessione. Priorità piazzare Massimo Coda, in alternativa ecco chi può ...I nerazzurri si preparano all’affondo decisivo per l’austriaco, mentre i bianconeri hanno individuato nel 19enne dello Strasburgo la propria priorità ...