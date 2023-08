Genoa | piace Crespo | franco-portoghese del Fenerbahce

Colombo, ma il suo futuro è in prestito. E Colombo Il ventunenne di Vimercato, che ha fatto ...e Cagliari si sono fatte avanti. Con Claudio Ranieri che lo accoglierebbe a braccia aperte in ...Ilsegue con grande interesse Salih Ucan, ecco cosa chiede il Besiktas per il centrocampista turcoBuona la prima. Ilha battuto il Modena nella prima uscita ufficiale della stagione, regalandosi il terzo turno di Coppa Italia dove i rossoblu se la vedranno con la Reggiana. Salih Ucan © LaPresse - Calciomercato.Dopo la partenza di Junior Messias in direzione, in casa rossonera si lavora anche alle cessioni di Ballo - Touré, chein Inghilterra ma non solo, e di Origi. L'attaccante belga è in ...

Genoa, piace Ucan: ecco le richieste del Besiktas | CM.IT CalcioMercato.it

Il Genoa segue con grande interesse Salih Ucan, ecco cosa chiede il Besiktas per il centrocampista turco Buona la prima. Il Genoa ha battuto il Modena nella prima uscita ufficiale della stagione, ...Il mercato del Milan non è ancora finito: serve un vice Giroud. Il club rossonero sulle tracce di Ekitike del PSG e Broja del Chelsea ...