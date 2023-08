Genoa | calciomercato e guida al fantacalcio

(Di lunedì 14 agosto 2023) La sessione estiva diha inizio e per gli appassionati diè giunto il momento di monitorare i colpi delle diverse squadre in vista dell’asta. In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione sui consigli per ildel. Torna in Serie A ildi Alberto Gilardino e lo fa con una buona squadra di partenza dopo un mercato, fino a questo momento, esaltante. Per fare bene in un palcoscenico così importante, sono stati necessari nuovi innesti di esperienza internazionale come Martin dal Mainz e il bomber italiano Retegui ma anche il grande colpo in prestito, Messias., gli acquisti delAcquisti: Martinez definitivo dal Lipsia; Dragusin definitivo dalla Juventus; Cassata dalla ...

Ballottaggio sulla corsia mancina per il Genoa. L'arrivo a inizio mercato dello svincolato Aaron Martìn non resterà quasi certamente l'unica operazione in entrata del Grifone lungo la fascia sinistra. L'arrivo di Mateo Retegui e quello di Junior Messias stanno letteralmente cambiando il volto dell'attacco del Genoa, pronto ad affrontare il ritorno in Serie A dopo il breve passaggio in cadetteria. L'italo - argentino e il brasiliano si candidano a un ruolo da protagonisti nello scacchiere di Alberto Gilardino.

Calciomercato Genoa, sondaggio per Miguel Crespo. Gioca nel Fenerbahce

Ballottaggio sulla corsia mancina per il Genoa. L'arrivo a inizio mercato dello svincolato Aaron Martìn non resterà quasi certamente l'unica operazione in entrata del Grifone lungo la fascia sinistra.Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino vuole rinforzi di livello per la linea mediana: piace il centrocampista turco del Besiktas Salih Ucan ...