Gemma Galgani e Ida Platano amicizia al capolinea dopo Uomini e Donne? I sospetti

(Di lunedì 14 agosto 2023) In questi giorni, i volti conosciuti dal pubblico grazie asi stanno godendo qualche giorno di relax e di vacanza. Tra le protagoniste più discusse del programma ci sono anchee Ida. Le duesono sempre state amiche, non solo all’interno del programma, ma anche al di fuori. L'articolo proviene da KontroKultura.

Un affondo inaspettato che ha fatto infuriare non poco Tina, portandola a svelare nuove verità sull'ex di. In difesa dell'opinionista, nonostante i loro screzi passati, è intervenuto l'...... perché intorno a lui si era creato un vero e proprio harem di dame del trono over pronte a conoscerlo: tra queste, Pamela Fersini, Desdemona, Paola Ruocco e. Alla fine, anche a causa ...... sempre in questa intervista rilasciata al portale Tag24 , ha poi colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciatina velenosa nei confronti dell'ex cavaliere, che certo pernon ...

Gemma Galgani dama di Uomini e Donne, ha svelato un assurdo retroscena sull’ex ILSIPONTINO.NET

Situazione in bilico anche per Riccardo Guarnieri: lo storico ex fidanzato di Ida Platano non sarebbe ancora riconfermato ufficialmente nel parterre di protagonisti del prossimo settembre. Del resto, ...Alessandro Sposito, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, difende Tina Cipollari dopo gli attacchi all’opinionista.