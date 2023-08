Gb | intercettati bombardieri russi a nord Scozia | “Pronti a contrastare minacce”

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – Jet militari della Raf, l'aeronautica militare britannica, hanno intercettato duedi pattugliamento marittimo a lungo raggio adelle isole Shetland, in. Lo rende noto il ministero della Difesa britannico. Gli aerei sono "qualsiasi potenziale minaccia al territorio del Regno Unito", ha dichiarato il ministro delle forze armate, James Heappey. A esseresono stati iTu-142 Bear-F e Tu-142 Bear-J, utilizzati per la ricognizione e la guerra antisommergibile e denominati "Bear F" dalla Nato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Ministero della Difesa russo:9 missili Storm Shadow Dalla notte del 6 agosto una ... noto per ospitareSu - 24 in grado di trasportare missili da crociera a lungo raggio Storm ...Inoltre 22 UAV ucraini sono stativicino a Lisichansk, Popasnaya (LPR), Petrovskoye, ... nella mattinata del 25 luglio,ucraini Su - 24M hanno lanciato tre missili da crociera ...L'inchiesta arte dalla Dda di Reggio Calabria , guidata dal procuratore Giovanni, in ... A Roma in un appartamento in via della Farnesina gli uomini del clan,dal Ros, ...

Bombardieri russi intercettati sopra la Danimarca, l'Olanda schiera gli F-16 ilmessaggero.it

Nel frattempo, preoccupazione e polemiche per le esercitazioni militari russe nel tratto del mare di Barents tra la costa nord della Norvegia e le isole Svalbard: coinvolti 8mila soldati, 20 navi, ...I Jet Typhoon militari della Raf, l'aeronautica militare britannica, hanno intercettato due bombardieri russi di pattugliamento marittimo a lungo raggio a nord delle isole Shetland, in Scozia.