(Di lunedì 14 agosto 2023), 14 ago. (Adnkronos) – “Oggi ho voluto incontrare lenel carcere del Pagliarelli di. Ho reso testimonianza alle recluse della nostra presenza, anche dopo gli ultimi fatti di Torino, dove una donna di 42 anni si è lasciata morire facendo lo sciopero della fame e una ventiseienne si è impiccata”. Lo ha detto ildeiPino Apprendi. “Il carcere, in genere, è un inferno, lo è stato questa estate dove il termometro ha superato 42 gradi, in una realtà che ad oggi presenta un sovraffollamento del 15% – dice – Il Carcere Pagliarelli, ha, fra l’altro, problemi strutturali, che risalgono alla progettazione, soprattutto nel settore idrico. Ad oggi i suicidi in Italia sono 47, ma le morti sospette, sono 3500 dal 2000 al 2022. Fa notizia il suicidio, ...

È vergognoso che ildeidi Torino non fosse informata della vicenda di Susan,Monica Cristina Gallo si è detta 'rammaricata', sottolineando però che 'dal carcere non ci sono mai ...Per ildei diritti dei, Mauro Palma "non è accettabile che l'operazione per ricondurre alla calma una persona in evidente stato di agitazione e, quindi, di difficoltà soggettiva, si ...Lo ha detto ildeiPino Apprendi. 'Il carcere, in genere, è un inferno, lo è stato questa estate dove il termometro ha superato 42 gradi, in una realtà che ad oggi presenta un ...

Garante detenuti Palermo visita donne detenute Adnkronos

Il garante per i detenuti Pino Apprendi ha visitato la struttura che oggi accoglie 1.335 reclusi, ce ne dovrebbero stare al massimo 1.164. “E gli agenti sono pochi” ...Il senatore Walter Verini, segretario Commissione Giustizia e capogruppo Pd in Antimafia dopo le parole sguaiate di Nordio sulle detenute suicide a Torino ...