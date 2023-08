‘Galileo in the Mirror’ | esposizione a Verona

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – Human Space Services srl, start up innovativa che opera nel settore aerospaziale, ha organizzato anella Chiesa di San Pietro in Monastero un’dal titolo: “Galileo in the Mirror". L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di, servirà a raccogliere fondi per la Fondazione “Nadia Toffa”, al sostegno della ricerca oncologica e per favorire l’apertura di un Museo permanente dedicato a Galileo Galilei. Il percorso espositivo ripercorre le tappe fondamentali della vita di Galileo Galilei ed ha una sezione dedicata alla rappresentazione del volto del grande scienziato pisano. "La Mostra vuole raccontare di come l'iconografia dello scienziato si sia trasformata da rappresentazione e celebrazione della sua persona e delle sue scoperte, a vera e propria icona pop, protagonista di carte povere e ...