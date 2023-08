' Gabri Veiga al Napoli | ecco le cifre che lo porteranno da Garcia'

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si intensificano i contatti tra ile il Celta Vigo per. Il club azzurro è pronto a limare i dettagli della trattativa, in modo da definire il passaggio del calciatore spagnolo nella ...

Si intensificano i contatti tra il Napoli e il Celta Vigo per. Il club azzurro è pronto a limare i dettagli della trattativa, in modo da definire il passaggio del calciatore spagnolo nella città partenopea ...... Giovani Lo Celso Con Zielinski in Arabia, il Napoli punta ae anche a Locelso. Piotr Zielinski ha detto sì all'Arabia . Il polacco si è convinto e ha accettato l'offerta dell'Al Ahli. De ...Notizie Napoli calcio .è sempre più vicino al Napoli : il giovane talento spagnolo sarà il grande colpo del centrocampo azzurro, con il patron De Laurentiis che sta limando gli ultimi dettagli con il Celta Vigo .

Si intensificano i contatti tra il club azzurro e il Celta Vigo per il passaggio del calciatore spagnolo nella città partenopea ...Il Napoli ha la priorità di rinforzare il proprio centrocampo prima della fine del calciomercato estivo: non solo Gabri Veiga del Celta Vigo nel mirino ...