Gabri Veiga al Napoli | è fatta!

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 14 agosto 2023) Colpo delsarà un giocatore dei partenopei a breve. In mattinata è stato trovato l’accordo tra De Laurentiis e il Celta Vigo per il giovane spagnolo, che sbarcherà prossimamente aal, Garcia ha il suo nuovo talento Ilè scatenato in questi ultimi giorni di mercato: dopo il rinnovo di Osimhen, adesso si prepara ad abbracciare lo spagnolo. Come riportato da Calciomercato.com lo spagnolo a breve effettuerà le visite mediche e si aggregherà alla squadra, con la possibilità di esserci già a Frosinone per la prima di campionato. Ilsborserà nelle casse del Celta Vigo ben 40 milioni di euro più bonus e in aggiunta il club spagnolo avrà ...