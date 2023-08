Gabri Veiga al Napoli è fatta? Lo scatto non lascia dubbi FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 agosto 2023) Con l’addio di Zielinski avanti tutta per. Da giorni lo spagnolo è nel mirino del: le ultime sulla trattativa Il nome che ha infiammato l’estate dei tifosi azzurri è senza. Il centrocampista classe 2002 del Celta Vigo ha già fatto innamorare tutti con le sue giocate, il talento e l’innata classe. Non a caso, si parla di lui come uno dei talenti più grossi dell’intera Liga spagnola. Anche per questo ilha scelto lui come sostituto di un top player assoluto come Piotr Zielinski, vicino alla cessione all’Al-Ahli. La trattativa va avanti da giorni, ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe concludersi a breve., sempre più vicina la chiusura perStando a ...