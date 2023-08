G7 2024 in Puglia | a Borgo Egnazia nella masseria dei vip | l' annuncio di Meloni il 9 settembre

Giovedì 14, invece, toccherà agli studenti della Calabria, Liguria, Molise,e Sardegna ... la sospensione didattica invernale avverrà il 23 dicembre per tornare in aula l'8 gennaio. Dal 28 ......da una parte il primo cittadino disposto a ricandidarsi in vista delle prossime amministrative (giugno) e, dall'altra, pezzi della coalizione (essenzialmente una parte del Pd cittadino,...... tutti pronti per Lecce - Lazio Attualità [ 20/08/2023 ] Accoltellamento a Santa Sabina, ascoltato un sospettato Cronaca [ 20/08/2023 ] Lecce, Lain Più dice "no" all'invito di Salvemini ...

Comunali del 2024: “La Puglia in più” si sfila dalla riunione convocata da Salvemini LeccePrima

Elezioni amministrative Lecce 2024: "La Puglia in Più" frena sulle corse in avanti e diffonde una nota sull'incontro convocato da Carlo Salvemini.Il sindaco di Lecce, dopo quasi due mesi dal primo incontro, vuole rivedere movimenti e partiti per fare il punto della situazione. Il gruppo che fa riferimento a Dario Stefano annuncia la sua assenza ...