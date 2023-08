Furto opere d’arte in un laboratorio | rubate 60 tele di un noto maestro beneventano

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndiè stato consumato nella notte. Ad essere statesono state 60di unpittoree sono state portate via presumibilmente nel corso della notte appena trascorsa da un deposito in via Appia Antica che ilutilizza come proprio. L’artista nel momento in cui si è accorto delha sporto denuncia alle Forze delle Ordine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Opere d'arte rubate Denunciato un lucchese LA NAZIONE

In dodici ore tra la via Palermo e il viale Giostra consumati un furto e due rapine ad opera di malviventi armati di coltello e con i volti travisati. Il ...Al via la settimana di Ferragosto: quella in cui le città si svuotano e aumenta il “lavoro” dei topi di appartamento. Anche se in realtà già da qualche giorno c’è un’impennata di furti a Monza.