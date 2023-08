Frosinone | ora c’è l’ufficialità | preso anche Cerofolini

(Di lunedì 14 agosto 2023) Micheleè un nuovo giocatore del: arrivada parte del club ciociaro Micheleè un nuovo giocatore del, come annunciato dal club ciociaro. IL COMUNICATO – IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva ACF Fiorentina per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Michele. Il portiere classe 1999 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026.

Nuovo rinforzo per il Frosinone in vista del Napoli: il centrocampista arriva dalla Juventus. Lo annuncia l'esperto di mercato di Sky Sport ...Ora è ufficiale: Michele Cerofolini è un nuovo portiere del Frosinone. La società giallazzurra ha acquistato il classe 1999 a ...