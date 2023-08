Francesca Michielin torna sui social dopo l’intervento subito | le prime parole della cantante

(Di lunedì 14 agosto 2023) Poco tempo fa la cantautriceha annunciato di aver dovuto annullare due concerti a causa di un problema di salute. Attraverso un video pubblicato sui, la vincitricequinta edizione di X Factor ha rivelato di doversi sottoporre ad un intervento: Ovviamente non voglio allarmarvi, però è giusto che io per stare meglio al più presto faccia un intervento. L’ospedale mi ha programmato l’operazione tra pochi giorni, e ovviamentequesta operazione dovrò stare a riposo. Per poi, lo giuro,re più forte di prima a settembre. Quindi, nelle ultime oreta sui, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute. La conduttricesedicesima edizione di X Factor, ...

Leggi Ancheannuncia il nuovo album 'Cani sciolti' Il nuovo album A febbraio l'artista ha pubblicato il suo nuovo album 'Cani sciolti', a distanza di tre anni dall'ultimo lavoro ...La cantautrice ha informato i suoi fan che l'operazione a cui si è sottoposta per risolvere alcuni problemi di salute è andata ...Come staLa nota cantante ha dovuto cancellare due concerti in questo periodo, in quanto si è sottoposta a un intervento chirurgico. Un problema di salute ha ostacolato il suo tour estivo ...

Francesca Michielin aggiorna sulle sue condizioni di salute: "Ciao rega... l'intervento è riuscito" TGCOM

Con queste parole Francesca Michielin ha voluto aggiornare i suoi fan dopo che lo scorso 4 agosto aveva annunciato sui social che avrebbe dovuto cancellare le ultime due date della sua tournée per ...«Ciao rega. Grazie infinite per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni. L'intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian ...