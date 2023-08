Francesca Michielin rassicura i fan dopo l’intervento | «È andata bene | ora recupero le energie per tornare a rockeggiare»

(Di lunedì 14 agosto 2023) «Ciao rega! Grazie infinite per tutte lepositive che mi avete mandato in questi giorniè riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano lenecessarie per». Con una storia su Instagram,i fanl’operazione chirurgica a cui si è dovuta sottoporre e che l’ha costretta a cancellare due concerti. «Ho un problema di salute», aveva annunciato sui social, «non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento ma sono costretta ad annullare queste due date». Oraè stato eseguito e la cantante è tornata a casa. «Passate un agosto bellissimo!», ha salutato i ...

Leggi Ancheannuncia il nuovo album 'Cani sciolti' Il nuovo album A febbraio l'artista ha pubblicato il suo nuovo album 'Cani sciolti', a distanza di tre anni dall'ultimo lavoro ...Come staLa nota cantante ha dovuto cancellare due concerti in questo periodo, in quanto si è sottoposta a un intervento chirurgico. Un problema di salute ha ostacolato il suo tour estivo ...Con una storia su Instagram,rassicura i fan dopo l' operazione chirurgica a cui si è dovuta sottoporre e che l'ha costretta a cancellare due concerti. "Ho un problema di salute", ...

Francesca Michielin aggiorna sulle sue condizioni di salute: "Ciao rega... l'intervento è riuscito" TGCOM

«Ciao rega. Grazie infinite per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni. L'intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian ...BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Francesca Michielin è tornata a casa dopo l'intervento. A comunicarlo ai fan è stata lei stessa con un post sui suoi social: «Ciao!