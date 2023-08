Frana in Val di Susa | esonda un torrente a Bardonecchia | rintracciati i 5 dispersi Occhiuto e la Calabria tendono la mano | “Solidali con voi”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una valanga di fango e detriti si è abbattuta nella tarda serata di ieri su, importante località turistica in alta Val di. Unastaccatasi in quota, probabilmente da un ghiacciaio, ha fattore il rio Merdovine, ilche divide in due il Paese, riempiendo di fango le strade e danneggiando i ponti che lo attraversano. Al momento dell’arrivo dell’onda di detriti,...

Frana a Bardonecchia, esonda il torrente. Rintracciati i 5 dispersi Avvenire

