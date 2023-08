Frana a monte | tsunami di fango a valle | la violenza del fiume travolge tutto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo la notte di paura, in cui si è anche temputo per la vita di cinque persone poi individuate, a Bardonecchia si contano i danni mentre nel pomeriggio è previsto un nuovo temporale. Il Comune ha invitato i cittadini a rimanere in casa. Continuano gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, è complessa la situazione della viabilità: dalla città infatti, al momento è possibile uscire, ma non è però possibile entrare né attraverso la strada statale né dall'autostrada. Anche per questo il Comune invita i cittadini a non utilizzare l'auto se non in caso di estrema necessità, e anche per lasciare spazio agli interventi di pulizia e bonifica delle strade. Nella serata di ieri una valanga die detriti si è abbattuta nella sulla località turistica in alta Val di Susa: unastaccatasi in quota ha fatto esondare il rio Merdovine, il torrente ...