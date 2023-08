Foti FdI | “Ecco quanti lavoratori extra Ue entreranno per il Pnrr”

Leggi su notizie

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Tommasoha spiegato che saranno tra gli otto e i diecimila ogni anno iUe chein Italia oltre le quote annuali già stabilite dai decreti flussi. Lo prevede la norma introdotta nella legge di conversione del Dl Pa-bis che prevede la concessione del visto d’ingresso ai dipendenti di aziende italiane o di loro partecipate. Una possibilità che verrà utilizzata “soprattutto nell’edilizia”, ha spiegato, specificando cioè che “gran parte deiassunti da imprese italiane in PaesiUe è impiegato nel settore edile”. (Ansa)“Bisogna fare fronte alla carenza di manodopera necessaria per realizzare le opere e le infrastrutture del”, ha affermato ...