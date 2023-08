Forza Italia incassa il colpo da Meloni Sulle banche ha sbagliato | la credibilità internazionale va protetta

(Di lunedì 14 agosto 2023) La premier spiega di non aver informato Tajani della tassa sugli extraprofitti "perché la notizia non doveva girare troppo". Un bruttoper i forzisti, che però non vanno allo scontro. Barelli: "Se informati avremmo evitato le scosse sui mercati". Cattaneo: "Su norme del genere bisogna stare attenti anche alle virgole"

Pier Silvio Berlusconi nuovo leader di Forza Italia è una voce che torna insistente. Un sondaggio gli restituisce piena fiducia, ma c'è chi sottolinea quanto sua sorella Marina sia contraria per ...