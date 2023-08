Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Granada | Liga 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ledi, match della prima giornata di. La squadra di Diego Simeone inizia la sua stagione contro la neopromossa, che si candida a sorpresa del campionato. Morata e compagni però vogliono subito i tre punti per rispondere al Realdi Ancelotti. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.