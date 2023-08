Fonseca | «Non vendete giocatori ai club russi | in quei soldi c’è il sangue di bambini innocenti»

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’allenatore portoghese del Lille, Paulo, ha pubblicato sui social un comunicato in cui chiede di non vendere piùalle squadre russe.è molto legato all’Ucraina: ha allenato lo Shakhtar Donetsk tra il 2016 e il 2019, conoscendo in quella occasione la moglie Kateryna, ucraina. La coppia è dovuta fuggire dal Paese durante l’invasione russa del febbraio 2022.lancia un appello alle squadre portoghesi, chiedendo loro di non vendere piùaie di seguire, in tal senso, l’esempio del Sassuolo, che ha rifiutato di cedere Rogério per motivi etici.scrive: «Nell’ultima settimana ho letto che il Benfica e il mio Braga stavano pensando di vendere Chiquinho e Tormena a...

