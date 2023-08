Foggia | scontro tra due auto | quattro feriti

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ancora un incidente stradale nelno. Questa mattina duesi sono scontrate aall’incrocio tra via Natola e via Grassi.le persone rimaste ferite.: incidente in… L'articolo proviene da Puglia24news.

... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ...prima di ricominciare il 16 agosto a lavorare per preparare l'esordio in campionato con il. ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... allo Iacovone con l'obiettivo di preparare al meglio l'esordio in campionato in casa cole ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ...Cronaca 0 81 SANT'ISIDORO - E' ricoverato in gravi condizioni un giovane originario diche ...

Incidente stradale a Foggia, scontro tra due auto all'incrocio tra via Natola e via Grassi: quattro feriti FoggiaToday

È di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamani a Foggia all'incrocio tra via Natola e via Grassi. Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - sono ...Stamattina sulla tratta Foggia-Manfredonia un treno ha urtato un camion rimasto fermo al passaggio a livello. Ferito leggermente il capotreno, solo spavento per i passeggeri.